Николай Оганезов: «История с Писарским выглядит странно. Букмекеру важно показать, что данные о ставке были переданы в РФС не для того, чтобы не выплачивать выигрыш»

Зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов считает, что в деле о ставках Владимира Писарского необходимо проверить действия всех сторон.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал футболиста на четыре года, три из которых носят условный характер. Игрока подозревали в ставке через посредника (друга Писарского) на игру со своим участием. Речь идет о первом стыковом матче «Сочи» – «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Футболист подал заявление в полицию на БК и РФС. По словам юриста игрока, Писарский считает, что РФС и букмекер нарушили закон о персональных данных: РФС передал данные игрока букмекеру, а букмекер передал РФС данные друга футболиста.

Позднее «Сочи» убрал БК «Бетсити» из списка партнеров на сайте.

«Весьма странно выглядит ситуация вокруг истории с нападающим «Сочи» Владимиром Писарским, самим клубом и букмекером. По информации из СМИ, друг футболиста выиграл у букмекера 8 млн рублей, после чего букмекер – официальный партнер «Сочи» – подал заявление в РФС об имеющемся сговоре Писарского и его друга для ставок на матчи, в которых Писарский имел возможность влиять своей игрой на исход игры. При этом букмекер якобы предоставил доказательства, составляющие банковскую и личную тайны самого Писарского и его друга. При наличии признаков незаконной слежки и вмешательства в личную жизнь своего доверителя адвокат обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела.

По информации из СМИ, Писарский перевел другу детства 4 млн рублей, а тот позднее сделал около 10 ставок на матч «Сочи». При этом ставки на красную карточку и удаление нападающего, что и послужило основным обвинением в незаконном манипулировании, не было. Сам Писарский изначально утверждал, что помог товарищу в тяжелой ситуации и не знал, куда именно пойдут его деньги.

Позже букмекер сделал следующий шаг и расторг партнерское соглашение с «Сочи». Вся указанная выше информация размещена в СМИ и судить о ее объективности весьма сложно. Мы лишь наблюдаем в информационном поле последовательность действий заинтересованных сторон, которая не представляет собой цепь логически выверенных звеньев. Также в настоящее время КДК РФС рассматривает дело на причастность Писарского к противоправному влиянию на исход матчей с его участием.

Здесь, конечно, встает вопрос о странных партнерских отношениях букмекера и «Сочи», которые, скорее всего, вполне могли бы решить полюбовно этот вопрос еще «на берегу», в том числе и по отказу заинтересованных лиц от получения выигрыша в 8 млн рублей. Но этого, как видно, не произошло, а может, такого диалога и не было в принципе, либо интересы сторон были совершенно иные. По логике событий получается, что Писарский действительно не имел возможности влияния на своего друга-беттора, то есть вполне мог быть не в курсе ставок своего друга, а действительно выступать лишь в роли займодателя, и действительно не имел аргументов, чтобы заставить друга отказаться от своего выигрыша.

С другой стороны, в СМИ звучала версия, что букмекер озаботился проблемой связки «Писарский – друг» только после наступления обязательства выплаты 8 млн рублей по сыгравшей ставке. До этого, то есть когда беттор проигрывал, букмекера якобы все устраивало и весь этот скандал связан именно с нежеланием выплаты этого крупного выигрыша. Несомненно, в этой ситуации надо смотреть историю ставок друга Писарского и именно в этой истории будет один из ответов, был ли фактический сговор с футболистом или нет. Из информации в СМИ уже понятно, что ставки на красную карточку в этой игре не было. Если же окажется, что весь конфликт связан именно с нежеланием букмекера выплачивать выигрыш, то, возможно, будет иметь место так называемый abuse of rights, то есть, по-русски говоря, злоупотребление правом. В теории было бы удобно, используя непонятно каким образом добытую информацию о займе, опорочить результат игры через инструмент противодействия манипуляциям на результат матча и тем самым получить основания для отказа в выплате выигрыша.

Чтобы подтвердить свою добросовестность, букмекеру важно самому показать, что в действиях, которые могут пытаться выдать за злоупотребление, была логика и что она никак не связана с тем, чтобы избежать выплаты крупного выигрыша своему клиенту и плюсом расторгнуть не очень выгодный контракт с партнером. Букмекер же сейчас принял позицию режима полного «радиомолчания».

Если же после тщательной проверки выяснится факт злоупотребления правом, то такая порочная схема должна быть искоренена, а использование инструментария борьбы с противоправным влиянием на матч в качестве способа уклонения от исполнения своих прямых обязательств должно жестко наказываться. Вся эта ситуация должна быть тщательно исследована, так как такие «инфовзрывы» компрометируют не только мир футбола, но и сам букмекерский бизнес», – заявил Оганезов.

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