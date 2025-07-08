Юрист Писарского о подаче заявления в полицию на РФС и букмекера: «Никто не имеет права распространять информацию, на что ставил гражданин, какую сумму, на сколько пополнял счет»

Антон Смирнов объяснил, почему Владимир Писарский подал заявление в полицию на букмекера и РФС.

Представитель Писарского и сам футболист считают, что РФС и БК нарушили закон о персональных данных: РФС передал данные игрока букмекеру, а букмекер передал РФС данные друга футболиста.

«Мы подали заявление в МВД. Если полиция нам откажет, то обратимся в прокуратуру. Мы пойдем в правовом русле до конца, чтобы привлечь виновных, если их вина будет доказана, к ответственности. Мне кажется, подобных прецедентов в истории российского футбола еще не было.

РФС является общероссийской общественной организацией, то есть некоммерческой организацией. Департамент защиты игры РФС, запросивший информацию у БК – структурное подразделение РФС. Это не правоохранительный орган, не полиция, не прокуратура, не суд.

РФС передал третьему лицу, к которому Писарский вообще не имеет никакого отношения (у него нет в БК аккаунта, регистрации, каких-либо иных отношений с букмекерской конторой), не только фамилию, имя, отчество, но и данные паспорта.

Такая информация защищается законом о персональных данных, ее распространение преследуется в том числе и Уголовным кодексом РФ.

Он (друг Писарского – прим. Спортса’’) обычный гражданин, он не субъект футбола. Он не имеет отношения к РФС. У него аккаунт в БК, это легальная БК, а любой гражданин имеет право делать те ставки, которые считает нужным.

Почему его персональные данные предоставляются в общественную организацию? На основании чего? И на основании чего РФС запрашивает его персональные данные? Никто не имеет права распространять информацию, на что ставил гражданин, какую именно сумму, на сколько пополнял свой счет. Это можно делать по запросу суда или правоохранительных органов», – заявил Смирнов.

3 июля нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола на 4 года, из которых три – условно.

Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«Букмекерская контора отказалась выплачивать деньги Олегу (другу Писарского – прим. Спортса’’). Они сказали ему, что пробили его переводы и выяснили, что деньги ему переводил Писарский. После этого букмекеры предложили Олегу отказаться от выигрыша (речь шла примерно о 8 миллионах рублей) или, в противном случае, грозились сообщить в клуб и РФС», – сообщал 30 июня «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

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