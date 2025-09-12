Экс-игрок Dota 2 Santa: «Киберспорт жив благодаря букмекерам. Ничего плохого – любой спорт ими окружен»

Бывший игрок Dota 2 Александр «Santa» Колтан рассказал о важности букмекеров для киберспорта.

– Как вы относитесь к растущему числу турниров по Dota 2 и изменениям в формате их проведения? Какие преимущества и недостатки видите в этой тенденции?

– Киберспорт жив благодаря букмекерским конторам. Это ни для кого не секрет. И в этом нет ничего плохого – любой вид спорта окружен букмекерскими конторами.

Турниры появляются как грибы после дождя. Это естественная тенденция – все хотят урвать кусок пирога со стола. Подобный формат наиболее прибылен. Киберспорт все больше походит на шоу-бизнес со всеми вытекающими.

Это хорошо для развития отрасли в целом – чем больше денег, тем больше возможностей для развития. Но это плохо для игроков и зрителей. Перенасыщение турнирами принижает хайп каждого турнира. Чемпионаты проводят чуть ли не каждую неделю. Раньше такое и представить было невозможно.

Учитывая, что доте уже довольно много лет, люди устают и смотреть игру, и играть в нее. Да чего греха таить – у аналитиков тоже бывает по 45 рабочих дней подряд, когда турниры идут друг за другом. Это тяжело и отражается на нашей работе, – рассказал Santa.