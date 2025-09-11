  • Спортс
«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы по версии суперкомпьютера Opta, «Рома» и «Ноттингем» – в тройке

Opta считает «Астон Виллу» фаворитом Лиги Европы в сезоне-2025/26.

Команда Унаи Эмери имеет самые высокие шансы на победу в турнире по результатам 10 000 симуляций на суперкомпьютере Opta – 21,6%.

Второй по версии Opta идет «Рома» с вероятностью 12,8% на титул, тройку замыкает «Ноттингем Форест» – 11,3%. В топ-5 также входят «Лилль» (10,1%) и «Лион» (8,3%).

На победу «Фейеноорда» дают 5,2%, на титул «Болоньи» – 5,1%. Шансы остальных команд – менее 5%.

Общий этап Лиги Европы стартует 24 сентября.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta Analyst
