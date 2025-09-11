Экс-член комитета по этике Созин: «Не против, если за счет сокращения рекламы БК уменьшится число играющих. Важный вопрос – что заменит букмекерскую рекламу?»

Андрей Созин рассказал о своем отношении к ужесточению законодательства в отношении букмекеров.

– Как относитесь к предложению депутата Кирьянова ужесточить регулирование рекламы букмекеров, в том числе в Яндексе? Не кажется ли вам, что таким способом привлекается к ставкам широкая аудитория, включая детей, что может быть опасным влиянием на социум?

– Такая возможность, конечно, есть. Если депутатский корпус решает, что за счет сокращения рекламы они сократят и обеспечат непопадание скольких-то людей в играющие, то я, конечно, не против!

Кто-то играет сильно, кто-то нет. Я не играл, не знаю, меня не тянет, но кого-то тянет.

Что касается самого предложения, то депутат должен сказать, на что будет пущено освобожденное рекламное место. На какую рекламу? Лекарственных препаратов, фастфуда? Что заменит букмекерскую рекламу? Это важный неоднозначный вопрос, – заявил бывший член комитета по этике РФС Созин.

