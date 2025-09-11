Миллион на добрые дела от звёзд «Лига Ставок Теннисный клуб»

В Международном центре бокса в Лужниках триумфально завершился первый медийный турнир по теннису «Лига Ставок Теннисный Клуб». Пара хип-хоп исполнителя OBLADAET и теннисистки Дарьи Назаркиной стала сильнейшей на турнире, рэпер T-KILLAH и Екатерина Дранец удостоились серебряных наград, а блогер Юлия Королёва и Артём Кузнецов замкнули тройку сильнейших.

Остальные участники показывали не менее красивую игру – это олимпийский чемпион Евгений Плющенко, блогер Реджи, телеведущая и блогер Юлия Коваль, поп-исполнитель Коста Лакоста, экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин и многие другие.

В этот раз всех игроков объединила еще и социальная миссия: каждый из них смог внести свой личный вклад в поддержку подопечных «Лиги Добра» – юных спортсменов из разных уголков России. В рамках благотворительной акции, организованной Лигой Ставок, каждая подача навылет обеспечила итоговый миллион рублей на спортивные стипендии ребятам.

«Для нас спорт — это сила добра. Круто, что получилось принести пользу и за пределами теннисного корта. Рад, что наши эйсы помогут начинающим спортсменам приблизиться к своей мечте», – прокомментировал рэпер T-KILLAH.

«Лига Добра» – общероссийская социальная программа, которая поддерживает спортсменов всех поколений и строит спортивные объекты для детей-сирот по всей стране.