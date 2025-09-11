Гендиректор PARI Медведь: «В 2025-м рынок вырастет на 15% вместо ожидаемых 25%. Это достаточно существенное снижение»
Генеральный директор PARI Руслан Медведь сообщил о существенном замедлении темпов роста букмекерского рынка в России.
«Кажется, что те темпы, которые были, рынок больше не сможет показать. Немного статистики: в прошлом году рост по депозитам игроков был 42%. В этом, по прогнозам экспертов, ожидалось около 25% – делали скидку на то, что не будет крупных спортивных событий.
Но и этого не случится. По нашим данным, рынок вырастет на 15% вместо ожидаемых 25%.
Это достаточно существенное снижение против тех цифр, которые были раньше. Это плохо, но нам грех жаловаться – рост все равно идет», – сказал Медведь в эфире подкаста «Разговорчики» от «Спорт Бизнес Консалтинг» (СБК).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: СБК
