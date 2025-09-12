Юрий Нестеров объявил об уходе из БЕТСИТИ

Юрий Нестеров покинул пост руководителя букмекерской компании БЕТСИТИ.

«БЕТСИТИ, пока и удачи! Путь в проекте закончен, собрана команда, благодаря которой запущены акции и новые предложения для клиентов, скорректирована стратегия, подписаны новые активы. Отлично поработали.

Спасибо за интересные задачи и желаю успеха коллегам!» – написал Нестеров в соцсетях.

Нестеров вернулся в «Бетсити» на позицию СЕО в апреле этого года. До этого он занимал пост руководителя букмекерской компании с 2020 по 2022 год.