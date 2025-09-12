«Рубин» победил во всех 4 матчах против «Динамо» Мх. 2.00 – очередная победа
«Рубин» примет махачкалинское «Динамо» в 8-м туре РПЛ.
Ранее команды встречались четыре раза – казанцы победили во всех матчах: дважды в сезоне ФНЛ-2022/23 (1:0, 2:0) и в прошлом сезоне Мир РПЛ (2:0, 3:2).
«Рубин» котируется фаворитом новой встречи за 2.00. На ничью дают коэффициент 3.45, на победу гостей – 4.20.
Матч состоится 12 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.
