«Рубин» выиграл 9 из 11 последних матчей РПЛ в Казани. 2.05 – команда Рахимова обыграет «Динамо» Мх

«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках 8-го тура РПЛ.

Клуб из Казани выиграл 9 из 11 последних матчей на своем поле в чемпионате России. На этом отрезке также была ничья с «Зенитом» (2:2) и поражение от «Спартака» (0:2).

Букмекеры дают коэффициент 2.05 на продление тренда – победу «Рубина» над «Динамо». На ничью можно поставить за 3.25, на успех махачкалинцев – за 4.00.

Матч пройдет 12 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.