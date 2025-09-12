0

«Сочи» проиграл ЦСКА в 19 из 20 матчей на своей арене. 1.67 – тренд продлится

«Сочи» примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Команды встречались между собой в Сочи 20 раз – ЦСКА выиграл 19 матчей, из них 16 – в основное время. Единственная домашняя победа «Сочи» – в феврале этого года (2:0).

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи за 1.65. На победу хозяев дают 4.60, на ничью – такой же коэффициент.

Матч состоится 12 сентября и начнется в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
