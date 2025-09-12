51% пользователей Спортса’’ считают, что нынешняя сборная России не вышла бы на Евро

Пользователи Спортса’’ разделились во мнениях о силе сборной России по футболу.

После победы над Катаром (4:1) у Александра Головина спросили, на что сегодня могла бы претендовать сборная России. «Проход на большой турнир точно. 100% на Евро вышли бы», – ответил полузащитник «Монако».

7 сентября Спортс’’ запустил опрос , вдохновившись словами Головина. 49% опрошенных считают, что Россия вышла бы на чемпионат Европы, 51% уверены, что этого не случилось бы.

На утро 12 сентября в опросе приняли участие более 37 тысяч человек.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА же более трех лет.