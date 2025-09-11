Промо
Миллион фрибетов от BetBoom за ставки на КХЛ в сентябре

Межсезонье  в КХЛ удалось очень интересным – уход «Витязя», десять клубов сменили своих тренеров. Сезон ожидается очень жарким, по 98 матчей у каждой команды, без остановки на Олимпийские игры. Александр Радулов в шаге от вступления в элитный клуб КХЛ (800 очков), где пока лишь Шипачев и Мозякин. Двукратный обладатель Кубка Гагарина набрал 751 очко и продолжает приближаться к историческому достижению. Ожидаем интересных игр с самого старта сезона и жарких противостояний на льду. Всем любителям хоккея BetBoom дарит миллион фрибетов в новой акции «Оракул: КХЛ», которая стартует 6 сентября. Каждый день пользователи будут получать призы за удачные прогнозы.

Для участия в акции переходите на страницу акции, оставляйте свои прогнозы на матчи сегодняшнего дня и зарабатывайте баллы. Для увеличения число баллов подкрепляйте свои прогнозы ставками от 500₽. Ежедневные награждения проводятся после того как придут итоги по всем событиям последнего дня.

Финальное награждение проводится одновременно с последним ежедневным награждением.

