0

Прогнозы на 5-й тур РПЛ 2025/26

Спортс’’ ведет обновляемый календарь прогнозов на матчи ближайшего тура российской Премьер-лиги сезона-2025/26.

Расписание и прогнозы 5-го тура РПЛ:

🔜 16 августа 15:00 Балтика – Локомотив

16 августа 17:30 Спартак – Зенит

16 августа 20:30 Ахмат – Крылья Советов

17 августа 13:30 Акрон – Оренбург

17 августа 18:00 Рубин – Ростов

17 августа 15:30 Динамо – ЦСКА

17 августа 20:30 Краснодар – Сочи

18 августа 20:00 Пари НН – Динамо Махачкала

🔝 Прогнозы на Спортсе’’: футбол, хоккей, баскет, теннис

Кто выиграет АПЛ?5370 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Красюк
logoАхмат
Ставки на спорт
logoЛокомотив
logoАкрон
Прогнозы на футбол
Ставки на сегодня
Прогнозы на спорт
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoСочи
logoКрылья Советов
logoБалтика
logoЦСКА
logoРубин
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoРостов
logoПари НН
Прогнозы на РПЛ
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Динамо» принимает ЦСКА в братском дерби. Шансы равны, а у вас бонус до 15 000!
сегодня, 08:00Реклама
«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется
1сегодня, 07:33
В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге
сегодня, 06:27
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – второй у букмекеров, «Локомотив» – третий
20вчера, 19:34
У Миранчука 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». 4.10 – забьет в игре против «Колорадо»
вчера, 18:32
У «Зенита» 6 очков после 5 туров. Это худший старт клуба в чемпионате России за 17 лет
20вчера, 17:21
«Спартак» упустил победу над «Зенитом», который с 51-й минуты играл в меньшинстве – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 6.20
8вчера, 16:31
«Брайтон» на 96-й минуте упустил ничью в матче против «Фулхэма» – 1:1. В лайве на спасение давали коэффициент 21.00
2вчера, 16:02
В 5 последних матчах за Суперкубок Германии было забито 3+ гола. Букмекеры уверены, что «Бавария» и «Штутгарт» продлят тренд
вчера, 15:34
«В мощный разгром (больше трех мячей) не верю – еще не настолько разогнались». Артем Денисов о матче «Монако» – «Гавр»
вчера, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Прогнозы на 1-й тур АПЛ 2025/26
130 минут назад
«Барса» – очевидный фаворит, хоть «Мальорка» и умеет запираться в штрафной». Тимур Боков о матче первого тура Ла Лиги
вчера, 15:23
«Сити» хватит атакующего таланта для победы, но у своих ворот моменты точно будут». Палагин о матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
вчера, 12:40
Прогноз Чернявского на «Спартак» – «Зенит»: «Ситуация настолько непредсказуемая, что игра может закончиться как угодно»
вчера, 12:28
«Матчи «Ливерпуля» и «Борнмута» в прошлом сезоне получились открытыми – в этот раз ждем похожего сценария». Прогноз Славы Палагина на игру АПЛ
15 августа, 15:34
Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»
1515 августа, 11:54
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
Синнер выиграл 24 матча подряд на харде. Он котируется явным фаворитом против Оже-Альяссима при 0-2 в личных встречах
14 августа, 14:20
«Пари НН» проиграл во всех 5 матчах с начала сезона. 2.55 – серия продолжится с «Ростовом»
14 августа, 13:12
Россиянин поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом»
1214 августа, 12:51