Прогнозы на 5-й тур РПЛ 2025/26
Спортс’’ ведет обновляемый календарь прогнозов на матчи ближайшего тура российской Премьер-лиги сезона-2025/26.
Расписание и прогнозы 5-го тура РПЛ:
🔜 16 августа 15:00 Балтика – Локомотив
16 августа 17:30 Спартак – Зенит
16 августа 20:30 Ахмат – Крылья Советов
17 августа 13:30 Акрон – Оренбург
17 августа 18:00 Рубин – Ростов
17 августа 15:30 Динамо – ЦСКА
17 августа 20:30 Краснодар – Сочи
18 августа 20:00 Пари НН – Динамо Махачкала
Кто выиграет АПЛ?5370 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
