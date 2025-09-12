  • Спортс
  • «Байер» выиграл 11 последних домашних матчей против «Айнтрахта». 2.12 – продление тренда
«Байер» примет «Айнтрахт» в 3-м туре Бундселиги.

 Клуб из Леверкузена выиграл 5 матчей подряд против «Айнтрахта». Более того, «Байер» победил в 11 последних домашних личных встречах.

Букмекеры считают «Байер» фаворитом встречи за 2.12. На ничью можно поставить за 3.90, на победу гостей – по коэффициенту 3.25.

«Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 1 очко после 2 туров. 8 сентября клуб объявил о назначении Каспера Юлманда – он сменил Эрика тен Хага, который провел всего 3 официальных матча во главе команды.

Матч пройдет 12 сентября, начало – в 21:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
бундеслига Германия
Айнтрахт Франкфурт
Байер
