Первая СРО Букмекеров: «Проблема лудомании в букмекерской отрасли кратно преувеличена»

В Первой СРО Букмекеров назвали преувеличенной проблему лудомании в букмекерской отрасли.

Вице-президент по правовым вопросам союза Светлана Горбунова прокомментировала информацию о том, что более 14 тысяч россиян обратились в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм.

«На мой взгляд, на взгляд рынка и отрасли, проблематика лудомании в отношении букмекерской отрасли несколько преувеличена, поскольку в число обратившихся [из-за проблем с азартными играми] входят и те, кто играет в онлайн-казино, в легальных казино, залах игровых автоматов.

Какую часть там занимают букмекеры? Весьма и весьма небольшую. Проблематика лудомании именно в букмекерской отрасли преувеличена кратно», – заявила Горбунова на обсуждении законопроектов, связанных с азартными играми, в Общественной палате РФ.

