Багдасаров о блокировках аккаунтов в БК при проигрыше 100 тысяч за год: «Популизм, применимость на практике – 0%. У этого нет смысла, когда есть нелегальный сектор»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров рассказал Ставкам на Спортсе’’ об отношении к принудительными блокировкам аккаунтов россиян в БК.

Ранее общественное движение «Зов Народа» обратилось в Госдуму с предложением автоматически и бессрочно блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении чистого проигрыша в 100 тысяч рублей за календарный год.

– Насколько это целесообразно и эффективно?

– 100 тысяч рублей – это очень незначительная сумма в год. Это 10 тысяч рублей в месяц, если усредненно. Человек сделает несколько ставок, и все, эти деньги закончатся. Это если брать с теоретической точки зрения.

Насколько это целесообразно? Это не будет иметь смысла, потому что есть нелегальный сектор.

Где мы будем блокировать аккаунты? Только в легальном секторе. Может человек пойти в нелегальный сектор и продолжить делать ставки там? Конечно, может. Можем ли мы на это повлиять и заблокировать его аккаунт в нелегальном секторе? Нет, не можем.

Какой мы можем сделать вывод? Что вся эта инициатива – чистой воды популизм, не имеющий ничего общего с реальностью. В теории это звучит здорово. Насколько это применимо и возможно на практике? Здесь даже не 0%, здесь меньше вероятность.

Поэтому ни о какой целесообразности и эффективности речи быть не может в принципе. Как это все мониторить? И почему 100 тысяч рублей? Мне интересно, кто эту сумму определил, и почему ее сделали какой-то индикаторной. Я не говорю, что эта сумма маленькая или большая, но почему именно эта сумма, исходя из чего ее определили?

И даже если это будет не 100 тысяч, а миллион, – такая инициатива не будет целесообразной и эффективной. Нужно и важно понимать, для кого какие деньги являются жизненно важными», – сказал Багдасаров.

