Давид Багдасаров: «Самоограничение – единственный эффективный инструмент для профилактики лудомании»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров назвал наиболее эффективные инструменты для профилактики лудомании в России.

«На сегодняшний день единственный эффективный инструмент для профилактики лудомании – это самоограничение.

Возможно, я погружаюсь в какое-то прогрессивное будущее, но было бы здорово, если бы у каждого клиента букмекерской компании были индивидуальные критерии, установленные исходя из социального статуса, размера дохода, привычного оборота ставок, средней суммы пари. Чтобы исходя из его индивидуальных критериев формировалась определенная сумма или определенный лимит для игры.

И если человек выходит за рамки этого лимита, тогда ему приходит оповещение: вы ведете себя нетипично, находитесь в зоне риска. Лучше взять паузу, перестать пытаться отыгрываться или делать ставки. Но это должно быть индивидуально. Это самый важный момент.

Если это не индивидуальная история – вся инициатива, весь инструмент теряет всякий смысл. Один инструмент по лимитам, по ограничениям не может работать на широкую массу людей. Что для тебя хорошо – для меня плохо. Для кого-то 100 тысяч рублей это большая сумма, а для кого-то это очередная ставка.

И если человек может проиграть за год 100 тысяч, кто-то может проиграть за секунду или за минуту», – сказал Багдасаров Ставкам на Спортсе’’.