Госдума отклонила законопроект о сокращении рекламного времени букмекеров на ТВ

Законопроект о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров на ТВ был отклонен Госдумой.

В настоящий момент букмекеры могут рекламироваться на ТВ с 22:00 до 7:00. Законопроект предлагал сократить время рекламы БК на два часа – с 23:00 до 6:00.

Также предлагалось сократить общее максимально допустимое рекламное время букмекеров во время спортивных трансляций с 20% до 10%.

В заключении ИТ-комитета Госдумы от 21 мая говорится, что инициатива может повлечь сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение суммы целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

Также отмечалось, что принятие законопроекта негативно скажется на доходах вещателей и может потребовать компенсации недополученных средств из федерального бюджета теле- и радиоканалам с госучастием.

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