«Букмекеры «дерутся» за хорошие активы. Пара негативных кейсов не может на это повлиять». «Тенниси» о ставочном деле Писарского и исключении «Торпедо» из РПЛ

В БК «Тенниси» высказались о борьбе букмекеров за спонсорские активы на фоне скандального межсезонья в РПЛ.

– Могут ли кейсы «Торпедо» и Писарского повлиять на переговоры и борьбу букмекеров за активы?

– Нет, не думаю. Российский рынок спортивного спонсорства перегрет. За хорошие активы букмекеры «дерутся». Пока один-два негативных кейса не могут на это повлиять, – рассказал Ставкам на Спортсе’’ гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов.

10 июля КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

3 июля нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года, из которых три – условно.

Поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

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