Батраков забивал «Акрону» во всех матчах, в которых принимал участие. 2.25 – забьет сегодня

«Локомотив» примет «Акрон» в рамках Фонбет Кубка России.

Полузащитник москвичей Алексей Батраков забивал «Акрону» во всех матчах, в которых принимал участие – в июле 2024 года (3:2) и в мае 2025-го (1:4).

Букмекеры дают коэффициент 2.25 на гол Батракова в сегодняшней игре.

Матч пройдет 28 августа, начало – в 19:30 мск.