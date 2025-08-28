Промо
500 000 фрибетов от BetBoom в акции «Евробросок»

Звезды NBA соберутся на одном турнире – Чемпионате Европы по баскетболу 2025. Считаете, что уже есть сборные-фавориты? Уверен в победе Сербии или Германии? Для своих клиентов-любителей баскетбола BetBoom запускает акцию «Евробросок» с 500 000 фрибетами.

Для участия в «Акции» необходимо перейти на страницу и нажать кнопку «Принять участие», совершать ставки на баскетбол с кэфом от 1.3 до 14 сентября. За каждую ставку участник получает баллы. В зависимости от количества баллов участники распределяются в рейтинге, чем больше баллом, тем выше место. Акция действует также в клубах сети. Подробности акции спрашивайте у персонала. Адрес ближайших клубов можно узнать на сайте.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам – приветственный бонус до 10 000. Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо при себе иметь паспорт.

«Аномальных ставок на игру нет». PARI – о резком изменении котировок на матч «Родина» – «Торпедо»
сегодня, 15:03
«Родина» еще утром была фаворитом матча с «Торпедо» у букмекеров, сейчас – наоборот. Коэффициент на победу черно-белых обвалился почти на 30%
сегодня, 14:29
Россиянин проиграл 650 тысяч рублей, поставив на победу Хачанова над Майхржаком
3сегодня, 13:57
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Рекламные бюджеты букмекеров сопоставимы с бюджетами на маркетинг крупных банков»
сегодня, 13:15
Россиянки 10 лет не доходят до 1/4 финала US Open. 1.86 – Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал
сегодня, 12:28
«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Ноттингем» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й, «МЮ» – 7-й
20сегодня, 11:33
2.45 – «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ. 1.75 – выиграет хотя бы один матч
1сегодня, 11:10
Махачев – безоговорочный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец не проигрывал в UFC
8сегодня, 10:34
ЦУПИС о проблемных игроках: «Легальная индустрия борется мошенниками – дроперами, любителями халявы и теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы»
сегодня, 10:13
В Госдуме предложили освободить от налогов выигрыши от азартных игр до 10 тысяч рублей
1сегодня, 09:44
Более 310 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
сегодня, 11:52
Лига Ставок, ПЛРЛ и Ничего Обычного выпустили лимитированную коллекцию джерси
сегодня, 07:16
Батраков забивал «Акрону» во всех матчах, в которых принимал участие. 2.25 – забьет сегодня
вчера, 14:47
Попырин выиграл 7 из 10 последних матчей против соперников из топ-10. 16.00 – обыграет Синнера
вчера, 13:52
Аморим – второй фаворит на первое увольнение в АПЛ. Поттер – 1-й у букмекеров, Нуну – 3-й
18вчера, 12:26
Лига Ставок запустила акцию «Страховка от КАМБЭКА» на US Open
вчера, 11:37
Хачанов выиграл 23 матча подряд в статусе явного фаворита – за 1.50 и ниже. 1.21 – обыграет Майхржака
вчера, 10:44
«Акрон» забил в 15 матчах подряд. 1.41 – минимум один мяч в ворота «Локомотива»
вчера, 09:48
Лига Ставок выплатила более 6,5 млн рублей по «Футбольному КАСКО»
вчера, 08:14
«Локомотив» забил 2+ гола во всех домашних матчах в этом сезоне. 1.53 – «Акрон» пропустит минимум дважды
вчера, 07:36