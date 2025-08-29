ЦУПИС о проблемных игроках: «Легальная индустрия борется мошенниками – дроперами, любителями халявы и теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы»

В ЕЦУПИС рассказали о борьбе с мошенниками, которые используют ставки для нелегального заработка.

– Что является главной точкой боли для игроков – идентификация, доверие к деньгам, скорость операций?

– Главная точка боли для игроков – это вопросы идентификации и подтверждения личности. Ставки на спорт – это регулируемая отрасль, есть законодательство, связанное с платежами, отмыванием средств, есть специфические требования, проверки и так далее.

Как и любая связанная с финансами отрасль, легальная индустрия развлечений также борется мошенниками, в том числе с теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы, дроперами и любителями халявы, которые занимаются бонусхантингом.

Поэтому и отзывы ЦУПИС в сторах диаметрально противоположны: одни пишут, что классный отличный и быстрый сервис, а другие жалуются на блокировки и проблемы с выводом средств, – заявил директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин.