2.45 – «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ. 1.75 – выиграет хотя бы один матч

«Кайрат» впервые в истории сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.

Клуб из Казахстана проведет домашние матчи с «Реалом», «Брюгге», «Олимпиакосом» и «Пафосом». На выезде «Кайрат» сыграет с «Интером», «Арсеналом», «Спортингом» и «Копенгагеном».

Букмекеры дают коэффициент 2.45 на то, что «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ, 1.50 – любое, кроме последнего.

1.75 – казахстанский клуб выиграет хотя бы один матч на общем этапе, 1.95 – останется без побед.