Лига Ставок, ПЛРЛ и Ничего Обычного выпустили лимитированную коллекцию джерси

«Лига Ставок» совместно с Профессиональной Лигой Русской Лапты и брендом «Ничего Обычного» представили капсульную коллекцию одежды под названием «Поле, Бита и Мяч». Проект посвящен русской лапте – традиционной народной игре с богатой историей.

Центральным элементом дизайна джерси стало изображение двух игроков: подающего и отбивающего, с битой и мячом в руках. Эта сцена символизирует начало игры — момент подачи. Визуальный образ дополнен орнаментами, вдохновленными художественными традициями Великого Новгорода — родины лапты. Орнамент словно «прорастает» сквозь ткань, объединяя народный декоративный стиль с современной эстетикой уличной моды.

«Для нас в Лиге Ставок важно поддерживать не только популярный профессиональный спорт, но и те игры, которые несут в себе культурный код и традицию. Лапта — это не просто народная игра, это часть нашей истории, энергии и характера.

Совместная коллекция “Поле, Бита и Мяч” — это способ показать, что спорт может быть одновременно современным и глубоко национальным. Мы гордимся тем, что вместе с ПЛРЛ и “Ничего Обычного” смогли объединить моду, культуру и спорт, чтобы дать лапте новое звучание для новой аудитории», ­­­­­­­­— сказал digital marketing директор Владислав Лаврентьев.

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Первые упоминания об этой увлекательной игре встречаются в памятниках древнерусской письменности. В 1958 году Лапта завоевала признание и в России были созданы тысячи команд. Однако спустя пару лет интерес к этому виду спорта упал.

В этом году «Лига Ставок» стала титульным спонсором Профессиональной Лиги Русской Лапты в целях возрождения народных традиций и сохранения исторической памяти.