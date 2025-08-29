Промо
0

Лига Ставок, ПЛРЛ и Ничего Обычного выпустили лимитированную коллекцию джерси

«Лига Ставок» совместно с Профессиональной Лигой Русской Лапты и брендом «Ничего Обычного» представили капсульную коллекцию одежды под названием «Поле, Бита и Мяч». Проект посвящен русской лапте – традиционной народной игре с богатой историей.

Центральным элементом дизайна джерси стало изображение двух игроков: подающего и отбивающего, с битой и мячом в руках. Эта сцена символизирует начало игры — момент подачи. Визуальный образ дополнен орнаментами, вдохновленными художественными традициями Великого Новгорода — родины лапты. Орнамент словно «прорастает» сквозь ткань, объединяя народный декоративный стиль с современной эстетикой уличной моды.

«Для нас в Лиге Ставок важно поддерживать не только популярный профессиональный спорт, но и те игры, которые несут в себе культурный код и традицию. Лапта — это не просто народная игра, это часть нашей истории, энергии и характера.

Совместная коллекция “Поле, Бита и Мяч” — это способ показать, что спорт может быть одновременно современным и глубоко национальным. Мы гордимся тем, что вместе с ПЛРЛ и “Ничего Обычного” смогли объединить моду, культуру и спорт, чтобы дать лапте новое звучание для новой аудитории», ­­­­­­­­— сказал digital marketing директор Владислав Лаврентьев.

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Первые упоминания об этой увлекательной игре встречаются в памятниках древнерусской письменности. В 1958 году Лапта завоевала признание и в России были созданы тысячи команд. Однако спустя пару лет интерес к этому виду спорта упал.

В этом году «Лига Ставок» стала титульным спонсором Профессиональной Лиги Русской Лапты в целях возрождения народных традиций и сохранения исторической памяти.

Лига Ставок
Ставки на спорт
натив
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
«Аномальных ставок на игру нет». PARI – о резком изменении котировок на матч «Родина» – «Торпедо»
сегодня, 15:03
«Родина» еще утром была фаворитом матча с «Торпедо» у букмекеров, сейчас – наоборот. Коэффициент на победу черно-белых обвалился почти на 30%
сегодня, 14:29
Россиянин проиграл 650 тысяч рублей, поставив на победу Хачанова над Майхржаком
3сегодня, 13:57
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Рекламные бюджеты букмекеров сопоставимы с бюджетами на маркетинг крупных банков»
сегодня, 13:15
Россиянки 10 лет не доходят до 1/4 финала US Open. 1.86 – Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал
сегодня, 12:28
«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Ноттингем» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й, «МЮ» – 7-й
20сегодня, 11:33
2.45 – «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ. 1.75 – выиграет хотя бы один матч
1сегодня, 11:10
Махачев – безоговорочный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец не проигрывал в UFC
8сегодня, 10:34
ЦУПИС о проблемных игроках: «Легальная индустрия борется мошенниками – дроперами, любителями халявы и теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы»
сегодня, 10:13
В Госдуме предложили освободить от налогов выигрыши от азартных игр до 10 тысяч рублей
1сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Более 310 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
сегодня, 11:52Промо
Батраков забивал «Акрону» во всех матчах, в которых принимал участие. 2.25 – забьет сегодня
вчера, 14:47
500 000 фрибетов от BetBoom в акции «Евробросок»
вчера, 14:26Промо
Попырин выиграл 7 из 10 последних матчей против соперников из топ-10. 16.00 – обыграет Синнера
вчера, 13:52
Аморим – второй фаворит на первое увольнение в АПЛ. Поттер – 1-й у букмекеров, Нуну – 3-й
18вчера, 12:26
Лига Ставок запустила акцию «Страховка от КАМБЭКА» на US Open
вчера, 11:37Промо
Хачанов выиграл 23 матча подряд в статусе явного фаворита – за 1.50 и ниже. 1.21 – обыграет Майхржака
вчера, 10:44
«Акрон» забил в 15 матчах подряд. 1.41 – минимум один мяч в ворота «Локомотива»
вчера, 09:48
Лига Ставок выплатила более 6,5 млн рублей по «Футбольному КАСКО»
вчера, 08:14Промо
«Локомотив» забил 2+ гола во всех домашних матчах в этом сезоне. 1.53 – «Акрон» пропустит минимум дважды
вчера, 07:36