3

Россиянин проиграл 650 тысяч рублей, поставив на победу Хачанова над Майхржаком

Клиент BetBoom проиграл крупную сумму на матче US Open.

Беттор поставил 650 тысяч рублей на победу Карена Хачанова над Камилом Майхржаком с форой (-4,5) по геймам по коэффициенту 1.65.

Россиянин вел 2:0 по сетам, а в пятом сете упустил пять матчболов: три при счете 5:2 и два при счете 6:5. В лайве на победу соперника Хачанова давали коэффициент 20.00.

В прематче 99% ставок по линии на победителя матча пришлись на Хачанова. Он котировался подавляющим фаворитом за 1.21.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на сегодня
Ставки на теннис
logoUS Open
logoКамил Майхржак
Ставки на спорт
logoATP
logoКарен Хачанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Аномальных ставок на игру нет». PARI – о резком изменении котировок на матч «Родина» – «Торпедо»
сегодня, 15:03
«Родина» еще утром была фаворитом матча с «Торпедо» у букмекеров, сейчас – наоборот. Коэффициент на победу черно-белых обвалился почти на 30%
сегодня, 14:29
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Рекламные бюджеты букмекеров сопоставимы с бюджетами на маркетинг крупных банков»
сегодня, 13:15
Россиянки 10 лет не доходят до 1/4 финала US Open. 1.86 – Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал
сегодня, 12:28
«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Ноттингем» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й, «МЮ» – 7-й
20сегодня, 11:33
2.45 – «Кайрат» займет последнее место на общем этапе ЛЧ. 1.75 – выиграет хотя бы один матч
1сегодня, 11:10
Махачев – безоговорочный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец не проигрывал в UFC
8сегодня, 10:34
ЦУПИС о проблемных игроках: «Легальная индустрия борется мошенниками – дроперами, любителями халявы и теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы»
сегодня, 10:13
В Госдуме предложили освободить от налогов выигрыши от азартных игр до 10 тысяч рублей
1сегодня, 09:44
«Барселона» – фаворит общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Бавария» и «Сити» – в топ-5, «Арсенал» – 7-й
43сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Более 310 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
сегодня, 11:52Промо
Лига Ставок, ПЛРЛ и Ничего Обычного выпустили лимитированную коллекцию джерси
сегодня, 07:16Промо
Батраков забивал «Акрону» во всех матчах, в которых принимал участие. 2.25 – забьет сегодня
вчера, 14:47
500 000 фрибетов от BetBoom в акции «Евробросок»
вчера, 14:26Промо
Попырин выиграл 7 из 10 последних матчей против соперников из топ-10. 16.00 – обыграет Синнера
вчера, 13:52
Аморим – второй фаворит на первое увольнение в АПЛ. Поттер – 1-й у букмекеров, Нуну – 3-й
18вчера, 12:26
Лига Ставок запустила акцию «Страховка от КАМБЭКА» на US Open
вчера, 11:37Промо
Хачанов выиграл 23 матча подряд в статусе явного фаворита – за 1.50 и ниже. 1.21 – обыграет Майхржака
вчера, 10:44
«Акрон» забил в 15 матчах подряд. 1.41 – минимум один мяч в ворота «Локомотива»
вчера, 09:48
Лига Ставок выплатила более 6,5 млн рублей по «Футбольному КАСКО»
вчера, 08:14Промо