Россиянин проиграл 650 тысяч рублей, поставив на победу Хачанова над Майхржаком

Клиент BetBoom проиграл крупную сумму на матче US Open.

Беттор поставил 650 тысяч рублей на победу Карена Хачанова над Камилом Майхржаком с форой (-4,5) по геймам по коэффициенту 1.65.

Россиянин вел 2:0 по сетам, а в пятом сете упустил пять матчболов: три при счете 5:2 и два при счете 6:5. В лайве на победу соперника Хачанова давали коэффициент 20.00.

В прематче 99% ставок по линии на победителя матча пришлись на Хачанова. Он котировался подавляющим фаворитом за 1.21.