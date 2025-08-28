Попырин выиграл 7 из 10 последних матчей против соперников из топ-10. 16.00 – обыграет Синнера

Янник Синнер и Алексей Попырин встретятся во 2-м круге US Open.

Австралийский теннисист выиграл 7 из 10 последних матчей против соперников из топ-10 мирового рейтинга, однако сегодня котируется явным андердогом.

На победу Попырина над первой ракеткой мира дают коэффициент 16.00. В успехе Синнера почти не сомневаются – 1.01, что соответствует вероятности в 99%.

Матч пройдет 28 августа, начало – в 20:00 мск.