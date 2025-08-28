Хачанов выиграл 23 матча подряд в статусе явного фаворита – за 1.50 и ниже. 1.21 – обыграет Майхржака
Карен Хачанов сыграет против Камила Майхржака во втором круге US Open.
Российский теннисист выиграл 23 матча подряд в статусе явного фаворита – когда котировался за 1.50 и ниже.
Сегодня на победу Хачанова дают коэффициент 1.21, на его соперника – 4.40.
Матч состоится 28 августа и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
