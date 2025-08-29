«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Ноттингем» – 2-й, «Рейнджерс» – 3-й, «МЮ» – 7-й
Жозе Моуринью продолжит тренерскую карьеру в АПЛ, считают букмекеры.
29 августа «Фенербахче» уволил португальца на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Букмекеры считают «Вест Хэм» самым вероятным следующим клубом Моуринью. Вторым в линии идет «Ноттингем Форест». На возвращение португальца в «МЮ» дают коэффициент 17.00.
Следующий клуб Моуринью по версии букмекеров:
1. «Вест Хэм» – 2.87
2. «Ноттингем Форест» – 4.33
3. «Рейнджерс» – 6.00
4. «Лидс» – 9.50
5. «Бернли» – 10.00
6. «Фулхэм» – 11.00
7. «Манчестер Юнайтед» – 17.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
