В Госдуме предложили освободить от налогов выигрыши от азартных игр до 10 тысяч рублей

В Госдуме предложили поднять порог необлагаемых налогом выигрышей от азартных игр.

На данный момент налогом не облагаются выигрыши до 4 тысяч рублей. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил повысить этот порог до 10 тысяч рублей.

«Речь о помощи инвалидам со стороны инвалидных организаций, материальной помощи работодателей сотрудникам, помощи в компенсации затрат на лекарственные препараты, на выигрыши от азартных игр. Нынешний размер в 4 тысячи рублей много лет не менялся.

Деньги сильно обесценились за многие годы, возможностей у обладателей 4 тысяч рублей стало меньше. С учетом всех инфляционных процессов предлагаем проиндексировать сумму, увеличив ее до 10 тысяч.

Не исключаю, что Госдума рассмотрит проект осенью», – заявил Нилов.