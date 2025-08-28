Лига Ставок выплатила более 6,5 млн рублей по «Футбольному КАСКО»

В четырех матчах 1-го тура АПЛ, Серии А, Бундеслиги, а также в двух матчах квалификации Лиги чемпионов была зафиксирована ничья 0:0. Благодаря специальному предложению «Лиги Ставок» «Страховка от 0:0» клиенты вернули себе все средства. Уникальность страховки в том, что если матч заканчивается со счетом 0:0, то все ставки на точный счет (кроме 0:0) рассчитываются с коэффициентом 1, обеспечивая игрокам гарантированный возврат.

По «Страховке от камбэка» зафиксирован один матч в минувшие выходные — «Леванте» – «Барселона». После 1-го тайма «Леванте» вел 2:0, но в итоге уступил 2:3. Те, кто поставили на хозяев, смогли вернуть себе сумму ставки в виде фрибета.

«Лига Ставок» выплатила более 500 тысяч рублей 1750 клиентам по предложению «Страховка экспресса». Для того, чтобы страховка сработала, необходимо заключить экспресс от 6 событий с коэффициентом от 1,5. Если одно из событий проиграло, то «Лига Ставок» возвращает сумму ставки в виде фрибета.

С момента начала акции более 10 тысяч участников получили возврат ставок. А общая сумма компенсаций превысила 6,5 миллионов рублей. Это отличный стимул для тех, кто любит рисковать. «Футбольное КАСКО» действует до 31 августа включительно. Еще можно успеть поставить на футбольный мидвик Кубка России, а также предстоящий уикенд с матчами топовых чемпионатов.

«Лига Ставок» заботится о своих клиентах, предлагая уникальные решения для минимизации рисков и максимизации удовольствия от игры. Меньше рисков — больше выигрышей.

