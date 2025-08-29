Россиянки 10 лет не доходят до 1/4 финала US Open. 1.86 – Мирра Андреева выйдет в четвертьфинал
Россиянки не выходят в 1/4 финала US Open с 2014 года.
Последняя четвертьфиналистка американского ТБШ – Екатерина Макарова, добравшаяся до 1/2 финала на US Open-2014.
Букмекеры дают коэффициент 1.86 на то, что первая ракетка России Мирра Андреева дойдет до 1/4 финала на US Open-2025.
18-летняя россиянка сыграет в третьем круге US Open с Тейлор Таунсенд из США.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
