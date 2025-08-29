«Родина» еще утром была фаворитом матча с «Торпедо» у букмекеров, сейчас – наоборот. Коэффициент на победу черно-белых обвалился почти на 30%

Букмекеры резко изменили котировки на матч «Родина» – «Торпедо».

«Родина» котировалась фаворитом матча 7-го тура Лиги Pari при открытии линии 25 августа за 2.09. На победу «Торпедо» давали коэффициент 3.68.

Утром 29 августа команда Владимира Бесчастных оставалась фаворитом за 2.70, на успех черно-белых давали коэффициент 2.88. За несколько часов до начала матча фаворитом стало «Торпедо» – 2.67 против 2.93 на «Родину».

Таким образом, коэффициент на победу «Торпедо» обвалился почти на 30% с момента открытия линии.

Матч состоится 29 августа, начало – в 18:00 мск.