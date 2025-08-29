Махачев – безоговорочный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец не проигрывал в UFC
Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе.
Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
Букмекеры считают Махачева подавляющим фаворитом боя за 1.33. На победу австралийского бойца дают 3.50.
Маддалена идет на серии из восьми побед и ни разу не проигрывал в UFC.
