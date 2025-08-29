Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Рекламные бюджеты букмекеров сопоставимы с бюджетами на маркетинг крупных банков»

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин рассказал об особенностях букмекерского рынка в России.

«Если говорить о рынке беттинга в целом, я бы отметил три фактора. Первый – это глубокая вовлеченность пользователей. Уровень вовлеченности, интереса к различным акциям, новым фишкам, даже к участию в опросах намного выше, чем в FMCG, банковском бизнесе или недвижимости.

Второй фактор – это огромные маркетинговые бюджеты. До прихода в эту сферу я не осознавал размер бюджетов, которые букмекеры тратят на привлечение. Они сопоставимы с бюджетами на маркетинг крупных банков или FMCG-компаний.

Третий фактор – это динамичное развитие продуктов. Крупные букмекеры много экспериментируют, постоянно придумывают что-то новое.

Например, у «Лиги» есть собственная социальная сеть, а у Winline – категории кешбэка месяца. Кто-то скажет, что обе идеи заимствованы у крупных финтехов, но я не вижу в этом ничего плохого. Если это работает, почему бы не переиспользовать?» – заявил Федянин.