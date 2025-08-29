«Аномальных ставок на игру нет». PARI – о резком изменении котировок на матч «Родина» – «Торпедо»

В букмекерской компании PARI прокомментировали резкое изменение котировок на матч «Родина» – «Торпедо».

Еще утром фаворитом матча Лиги Pari у букмекеров была «Родина». За пару часов до начала игры фаворитом стало «Торпедо».

С момента открытия линии коэффициент на победу черно-белых обвалился почти на 30% - с 3.68 до 2.67.

«Аномальных ставок нет, как и необычного прогруза в линии», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе БК PARI.