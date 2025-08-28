Аморим – второй фаворит на первое увольнение в АПЛ. Поттер – 1-й у букмекеров, Нуну – 3-й

Рубен Аморим стал вторым фаворитом на первое увольнение в АПЛ.

Фаворитом на первую отставку в сезоне АПЛ у букмекеров остается Грэм Поттер (2.10) из «Вест Хэма». Аморим котируется вторым за 2.62, Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингема» – третий за 3.50.

За 2.00 можно поставить за то, что Аморим будет уволен из «Манчестер Юнайтед» до конца года.

«МЮ» не одержал ни одной победы с начала сезона – поражение от «Арсенала» (0:1) и ничья с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ, а также поражение от «Гримсби» (2:2, 11:12 – по пенальти) из 4-го дивизиона в Кубке лиги.