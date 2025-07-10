«Мелбет» и «Факел» прекратили сотрудничество. Весной клуб вылетел из РПЛ

Букмекерская компания «Мелбет» прекратила сотрудничество с «Факелом».

Об этом Sportclan рассказал представитель «Мелбет». Букмекер был партнером воронежского клуба с июля 2024 года.

По итогам прошедшего сезона «Факел» занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Букмекеры считают воронежцев фаворитами следующего сезона Первой лиги.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис