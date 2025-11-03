Писарский подал апелляцию в CAS на решение об отстранении от футбола за ставки: «Уверены, что незаконные понятийные решения РФС будут отменены»

CAS рассмотрит дело Владимира Писарского о ставках, сообщил юрист игрока.

В июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Позднее РФС отстранил футболиста еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

«Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу (Appeal Brief) на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности.

Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений.

Все поданные нами документы доказывают невиновность Писарского и незаконные действия со стороны РФС, ФК «Сочи» и БК «Бетсити» по отношению к футболисту.

Ранее стороной футболиста был выбран арбитр, им является опытнейший королевский адвокат из Великобритании. Фамилию сказать не можем в силу наличия обязательств по сохранению конфиденциальности.

Наш оппонент, РФС, со своей стороны также выбрал арбитра. Дело будет рассматриваться Панелью, состоящей из 3 судей.

Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны, и незаконные понятийные решения РФС будут отменены.

А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам: «Сочи» и «Крылья Советов», которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями РФС. Но не будем забегать так далеко – в настоящее время мы сконцентрированы на деле, рассматриваемом CAS.

Уверены, что добьемся справедливости. Все документы, предоставленные нами в Лозанну, подтверждают, что решения в отношении Писарского были ангажированными и выносились без каких-либо на то оснований.

Надеемся, что Панель детально изучит все документы и проведет свое расследование всесторонне и объективно, а его итогом станет полное оправдание футболиста в глазах общественности», – написал Антон Смирнов в телеграме.