В России за два года в 1,5 раза выросло число детей и подростков, зависимых от азартных игр, сообщили в Госдуме

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила о росте числа несовершеннолетних, зависимых от азартных игр.

По ее словам, за последние два года количество обращений по поводу лудомании среди детей и подростков выросло в 1,5 раза.

«В этой статистике уже фигурируют дети – их чуть меньше 1%. Но, тем не менее, это уже значимая цифра. Это дети до 14 лет и практически 44% - это подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Тенденция очень серьезная», – рассказала Филатова.