32

В России за два года в 1,5 раза выросло число детей и подростков, зависимых от азартных игр, сообщили в Госдуме

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила о росте числа несовершеннолетних, зависимых от азартных игр.

По ее словам, за последние два года количество обращений по поводу лудомании среди детей и подростков выросло в 1,5 раза.

«В этой статистике уже фигурируют дети – их чуть меньше 1%. Но, тем не менее, это уже значимая цифра. Это дети до 14 лет и практически 44% - это подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Тенденция очень серьезная», – рассказала Филатова.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Смотрим»
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Лудомания
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
В Турции отстранили 149 арбитров за ставки. 42 судьи поставили на 1000+ футбольных матчей, один из них сделал 18 227 ставок
24 минуты назад
Дюков, Третьяк и главы других федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров
1 ноября, 11:45
Кипа о контрактах букмекеров: «Я бы сохранил ключевые активы, но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов»
31 октября, 12:19
Пакета получил предупреждение за отказ от сотрудничества с FA. Ранее его оправдали по делу о намеренных желтых карточках
31 октября, 10:55
Кипа о новых налогах для букмекеров: «Для ряда клубов и организаций последствия могут оказаться плачевными – от них попросту откажутся»
31 октября, 08:42
Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»
30 октября, 12:55
Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»
30 октября, 09:58
В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
30 октября, 09:37
Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
30 октября, 08:38
Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»
29 октября, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
вчера, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22