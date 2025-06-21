«Факел» – фаворит следующего сезона Первой лиги. «Оренбург» и «Родина» – в топ-5
Букмекеры назвали фаворита Первой лиги в сезоне-2025/26.
Топ-претендентом котируется «Факел», занявший в минувшем сезоне последнее место в Мир РПЛ. Главным конкурентом считается «Урал», финишировавший на 4-й строчке в Первой лиге-2024/25.
Фаворит Первой лиги в сезоне-2025/26:
1. «Факел» – 2.80;
2. «Урал» – 3.10;
3. «Оренбург – 3.30;
4. «Родина» Москва – 8.00;
5. СКА Хабаровск – 20.00;
6. «Арсенал» Тула – 25.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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