«Факел» – фаворит следующего сезона Первой лиги. «Оренбург» и «Родина» – в топ-5

Букмекеры назвали фаворита Первой лиги в сезоне-2025/26.

Топ-претендентом котируется «Факел», занявший в минувшем сезоне последнее место в Мир РПЛ. Главным конкурентом считается «Урал», финишировавший на 4-й строчке в Первой лиге-2024/25.

Фаворит Первой лиги в сезоне-2025/26:

1. «Факел» – 2.80;

2. «Урал» – 3.10;

3. «Оренбург – 3.30;

4. «Родина» Москва – 8.00;

5. СКА Хабаровск – 20.00;

6. «Арсенал» Тула – 25.00.

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