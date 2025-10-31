  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Кипа о контрактах букмекеров: «Я бы сохранил ключевые активы, но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов»
0

Кипа о контрактах букмекеров: «Я бы сохранил ключевые активы, но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов»

Экс-директор по маркетингу БК BetBoom Петр Кипа рассказал, как нужно действовать букмекерам в случае введения новых налогов.

«Спонсорство остается важным драйвером узнаваемости и имиджа, но подход к нему должен стать максимально прагматичным. В первую очередь я бы совместно с юристами провел аудит всех контрактов, чтобы понять, где возможно мягкое расторжение или пересмотр условий.

Любое партнерство должно иметь измеримый эффект: количество упоминаний спонсируемого актива в медиа должно расти; экспонирование логотипа и бренда компании – увеличиваться; должна усиливаться общая узнаваемость брендов и охватов; а также улучшаться другие важные медиапоказатели.

Я бы сохранил ключевые спонсорские активы – ведущие федерации, например, топовые футбольные клубы, лиги и других крупных партнеров, – но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов», – заявил Кипа.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
BetBoom
Беттинг-эксперты
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Пакета получил предупреждение за отказ от сотрудничества с FA. Ранее его оправдали по делу о намеренных желтых карточках
сегодня, 10:55
Кипа о новых налогах для букмекеров: «Для ряда клубов и организаций последствия могут оказаться плачевными – от них попросту откажутся»
сегодня, 08:42
Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»
вчера, 12:55
Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»
вчера, 09:58
В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
вчера, 09:37
Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
вчера, 08:38
Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»
29 октября, 14:53
Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей
29 октября, 14:24
ЛДПР о маркировке рекламы букмекеров: «Верим, что сможем защитить граждан, которые участвуют в азартных играх, чтобы улучшить финансовое положение»
29 октября, 13:58
Дмитрий Сергеев: «Рынок азартных игр не умрет, но так хорошо, как было раньше, уже не будет»
29 октября, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо