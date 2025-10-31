Кипа о контрактах букмекеров: «Я бы сохранил ключевые активы, но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов»

Экс-директор по маркетингу БК BetBoom Петр Кипа рассказал, как нужно действовать букмекерам в случае введения новых налогов.

«Спонсорство остается важным драйвером узнаваемости и имиджа, но подход к нему должен стать максимально прагматичным. В первую очередь я бы совместно с юристами провел аудит всех контрактов, чтобы понять, где возможно мягкое расторжение или пересмотр условий.

Любое партнерство должно иметь измеримый эффект: количество упоминаний спонсируемого актива в медиа должно расти; экспонирование логотипа и бренда компании – увеличиваться; должна усиливаться общая узнаваемость брендов и охватов; а также улучшаться другие важные медиапоказатели.

Я бы сохранил ключевые спонсорские активы – ведущие федерации, например, топовые футбольные клубы, лиги и других крупных партнеров, – но обязательно оптимизировал бы бюджеты и добивался бы пересмотра стоимости спонсорских контрактов», – заявил Кипа.