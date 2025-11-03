Open AI запретила ChatGPT давать советы по теме азартных игр

ChatGPT больше не будет давать советы по азартным играм.

Согласно обновленной политике использования ChatGPT, чат-бот больше не консультирует пользователей по азартным играм на реальные деньги. OpenAI ввел ограничения из соображений юридической и финансовой безопасности.

Искусственный интеллект не предоставляет инструкции по внесению депозитов, выбору букмекера и разработке игровых стратегий, а также не сможет давать советы по ставкам и обходу блокировок.

При этом ChatGPT продолжит отвечать на запросы просветительского и справочного характера – например, сможет объяснить термины и принципы расчета коэффициентов.