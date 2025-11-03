Николай Оганезов: «Нелегальный рынок, в отличие от легальных букмекеров, заинтересован в зависимых игроках»
Николай Оганезов высказался об индустрии нелегальных азартных игр в России.
«40% - это доля нелегального рынка. И онлайн-казино здесь доминируют. И все, что касается лудомании, они, наоборот, это поддерживают и заинтересованы в таких игроках, в отличие от легальных операторов букмекерского рынка.
Все эти деньги, конечно, уходят за границу», – заявил зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Оганезов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Смотрим»
