Николай Оганезов: «Нелегальный рынок, в отличие от легальных букмекеров, заинтересован в зависимых игроках»

Николай Оганезов высказался об индустрии нелегальных азартных игр в России.

«40% - это доля нелегального рынка. И онлайн-казино здесь доминируют. И все, что касается лудомании, они, наоборот, это поддерживают и заинтересованы в таких игроках, в отличие от легальных операторов букмекерского рынка.

Все эти деньги, конечно, уходят за границу», – заявил зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Оганезов.