Юрист Писарского призвал провести проверку из-за возможного давления на сотрудников РФС при расследовании ставочного дела игрока «Сочи». Он обратился лично к Дюкову

Антон Смирнов, юрист Владимира Писарского, обратился к президенту РФС Александру Дюкову по поводу дела игрока «Сочи» о ставках .

Ранее представитель футболиста заявил, что дело Писарского было инициировано по заказу заинтересованных лиц. По словам Смирнова, об этом ему сообщили в РФС.

«Обращаюсь к Президенту РФС Александру Валерьевичу Дюкову.

Уважаемый Александр Валерьевич!

Считаю, что в отношении сотрудников Департамента защиты игры РФС должна быть проведена проверка/служебное расследование на предмет возможного давления на них при проведении ими служебного расследования в отношении футболиста Владимира Писарского.

Прошу провести соответствующую проверку. Готов всячески содействовать ей и предоставить соответствующую информацию.

В этой связи, рассмотрение Комитетом РФС по этике дисциплинарного дела, производство по которому было возбуждено в отношении футболиста Владимира Писарского, должно быть как минимум приостановлено до выяснения всех обстоятельств проведения Департаментом защиты игры РФС служебного расследования, материалы и итоги которого были переданы генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым в Комитет РФС по этике», – написал Смирнов в телеграме.

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