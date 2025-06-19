КХЛ будет получать 2,5 млрд рублей за сезон по новому контракту с «Фонбет» («РБ Бизнес»)

Букмекерская компания «Фонбет» и КХЛ объявили о продлении спонсорского соглашения до 2028 года.

Стороны отказались разглашать финансовые условия сделки.

По данным «РБ Бизнес», предыдущий контракт лиги с букмекером оценивался в 1,3-1,5 млрд рублей в год. Сумма нового соглашения существенно возросла и составит около 2,5 млрд рублей за сезон.

Сотрудничество между КХЛ и «Фонбет» началось в 2017 году. С сезона-2022/23 букмекер получил статус титульного партнера лиги.

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