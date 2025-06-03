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Депутат Говырин о самозапрете на азартные игры: «При повторном включении в реестр минимальный срок увеличивается, чтобы предотвратить срывы»

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин высказался о законопроекте о самозапрете на азартные игры.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

«Отказ не может быть отозван преждевременно, что позволяет избежать эмоциональных и импульсивных решений. Повторные включения в перечень ужесточают правила: минимальный срок увеличивается, чтобы предотвратить циклические срывы.

Исключение из списка допускается также строго регламентировано – не ранее чем через 12 месяцев, с обязательной электронной идентификацией и сопровождением всех шагов через инфраструктуру электронного взаимодействия государственных сервисов», – пояснил Говырин.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Финансы Mail
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