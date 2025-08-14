  • Спортс
  • «МЮ» завершит сезон АПЛ в топ-5 по прогнозу Руни и Лукомского. Букмекеры считают иначе
«МЮ» завершит сезон АПЛ в топ-5 по прогнозу Руни и Лукомского. Букмекеры считают иначе

«Манчестер Юнайтед» закончит сезон АПЛ за пределами топ-5, считают букмекеры.

Ранее экс-форвард «МЮ» Уэйн Руни поставил «Юнайтед» на 5-е место в прогнозе на итоги чемпионата Англии. Аналогичный прогноз сделал автор Спортса’’ Вадим Лукомский.

Букмекеры считают маловероятным попадание «МЮ» в топ-5 АПЛ – на это дают коэффициент 2.80. Обратная ставка – место за пределами первой пятерки – оценивается в 1.44.

Чемпионат Англии стартует в пятницу, 15 августа.

Кто выиграет АПЛ?83 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
