«МЮ» завершит сезон АПЛ в топ-5 по прогнозу Руни и Лукомского. Букмекеры считают иначе
«Манчестер Юнайтед» закончит сезон АПЛ за пределами топ-5, считают букмекеры.
Ранее экс-форвард «МЮ» Уэйн Руни поставил «Юнайтед» на 5-е место в прогнозе на итоги чемпионата Англии. Аналогичный прогноз сделал автор Спортса’’ Вадим Лукомский.
Букмекеры считают маловероятным попадание «МЮ» в топ-5 АПЛ – на это дают коэффициент 2.80. Обратная ставка – место за пределами первой пятерки – оценивается в 1.44.
Чемпионат Англии стартует в пятницу, 15 августа.
