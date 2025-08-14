В Армении появится регулятор азартных игр. Он будет выбран на конкурсной основе
В Армении выберут регулятора сферы азартных игр.
Соответствующий проект был одобрен правительством 14 августа.
Выбор регулятора будет осуществлен на конкурсной основе в два этапа – с оценкой квалификации и предложений участников. При первом выборе будет применен метод оценки, учитывающий как качество, так и стоимость проекта.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Armenia Today
