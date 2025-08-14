Эльхан Салахов — амбассадор БЕТСИТИ

Известный блогер и медиафутболист присоединился к команде букмекера.

БЕТСИТИ и Салахов планируют провести ряд совместных активностей и мероприятий. В планах большое количество роликов и новых шоу, совместные розыгрыши в соцсетях, живое общение с аудиторией и многое другое.

Уже к анонсу сотрудничества компания совместно с Салаховым запустила розыгрыш со специальным футбольным мерчом в социальных сетях.

Эл — футбольный блогер, воспитанник академии «Чертаново», двукратный чемпион России по панна футболу. Ранее выступал за медийные команды «Амкал», «Бей Беги» и «Уралец», а сейчас активно ведет свой блог в соцсетях, проводит турниры по уличному футболу и в формате 1х1.

Другими амбассадорами БЕТСИТИ являются бывший игрок ЦСКА и «Локомотива», рекордсмен по количеству матчей за сборную Сергей Игнашевич известный комментатор Александр Неценко, 3-кратный чемпион России по футзалу и блогер Ольга Тигина, а также популярный журналист Вадим Лукомский.